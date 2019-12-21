Два крупных круизных лайнера компании Carnival Cruise врезались друг в друга на подходе к пристани рядом с островом Косумель в Мексике, видео было опубликовано в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах видно, что один из них разрушил одну из нижних палуб другого. По словам компании, ущерб в настоящее время подсчитывается, однако на мореходность судна это никак не повлияет. Скорее всего, пассажиры смогут продолжить круиз, сообщает CNN.

Один отдыхающий, тем не менее, получил травму. По словам очевидцев, столкновение напоминало большую волну, ударившую в борт.

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