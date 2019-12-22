В стамбульском районе Умрание в Турции произошел вооруженный инцидент между полицией и наркоторговцами.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в ходе сегодняшнего оперативно-розыскного мероприятия, которое провела полиция в районе Умрание.

Полиция попыталась остановить автомобиль, в котором ехали 3 подозреваемых в наркоторговле, но подозреваемые проигнорировали предупреждение полиции и открыли огонь из оружия.

В результате вмешательства правоохранительных органов в ходе перестрелки все подозреваемые были задержаны. Сообщается, что один из них ранен.

По факту проводится расследование.