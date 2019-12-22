https://news.day.az/world/1187762.html Перестрелка наркоторговцев с полицией в Стамбуле - ФОТО
Перестрелка наркоторговцев с полицией в Стамбуле - ФОТО
В стамбульском районе Умрание в Турции произошел вооруженный инцидент между полицией и наркоторговцами.
Как сообщает АПА, инцидент произошел в ходе сегодняшнего оперативно-розыскного мероприятия, которое провела полиция в районе Умрание.
Полиция попыталась остановить автомобиль, в котором ехали 3 подозреваемых в наркоторговле, но подозреваемые проигнорировали предупреждение полиции и открыли огонь из оружия.
В результате вмешательства правоохранительных органов в ходе перестрелки все подозреваемые были задержаны. Сообщается, что один из них ранен.
По факту проводится расследование.
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