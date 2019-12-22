https://news.day.az/world/1187796.html В центре Москвы загорелись два автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕО
В центре Москвы загорелись два автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕО
На Большой Садовой улице в центре Москвы вспыхнули два автомобиля. Движение перекрыто по двум полосам, передает Day.Az со ссылкой на happylady24.ru.
Возгорание спровоцировало столкновение автомобилей.
В инциденте пострадали три человека. Видеозапись пожара опубликовал пользователь Twitter под ником Andreyabc1970.
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