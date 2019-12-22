На Большой Садовой улице в центре Москвы вспыхнули два автомобиля. Движение перекрыто по двум полосам, передает Day.Az со ссылкой на happylady24.ru.

Возгорание спровоцировало столкновение автомобилей.

В инциденте пострадали три человека. Видеозапись пожара опубликовал пользователь Twitter под ником Andreyabc1970.