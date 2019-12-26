https://news.day.az/world/1189277.html Названа причина смерти Галины Волчек
Названа причина смерти Галины Волчек
Названа причина смерти театрального режиссера Галины Волчек.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az.
Отмечается, что, согласно предварительной версии медиков, она скончалась от отека головного мозга и отека легких. Утром у Волчек начали отказывать органы.
Режиссер скончалась 26 декабря. Ей было 86 лет.
Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем. В качестве актрисы она появлялась в таких картинах, как "Король Лир", "Берегись автомобиля", "Дон Кихот", "Русалочка", "Осенний марафон", "Про Красную Шапочку" и "Уникум".
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