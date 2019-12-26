Названа причина смерти театрального режиссера Галины Волчек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az.

Отмечается, что, согласно предварительной версии медиков, она скончалась от отека головного мозга и отека легких. Утром у Волчек начали отказывать органы.

Режиссер скончалась 26 декабря. Ей было 86 лет.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем. В качестве актрисы она появлялась в таких картинах, как "Король Лир", "Берегись автомобиля", "Дон Кихот", "Русалочка", "Осенний марафон", "Про Красную Шапочку" и "Уникум".