Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не гонится за ядерным оружием независимо от существования ядерного соглашения с "шестеркой" или отношений с МАГАТЭ, сообщается на официальном сайте президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Даже если не будет СВПД или соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, независимо от того, хорошие или плохие отношения нашей страны с МАГАТЭ, мы не гонимся за ядерным оружием", - заявили Роухани.

Он также обратился к европейской тройке (Германия, Франция и Великобритания) и заявил, что они будут нести ответственность за последствия нарушения ядерного соглашения, добавив, что если Европа будет выполнять свои обязательства, Иран тоже вернется к их выполнению.

В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Исламской Республики, предусмотренных ядерной сделкой. Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.