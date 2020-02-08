https://news.day.az/world/1201195.html В Индии 12 человек погибли в результате взрыва фейерверков
В Индии 12 человек погибли в результате взрыва фейерверков
Не менее 12 человек погибли из-за взрыва пиротехники в штате Пенджаб на севере Индии. Инцидент произошел в ходе празднования сикхского религиозного праздника.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу телеканал NDTV.
По его информации, искры от праздничных хлопушек попали на тележку, на которой находилось большое количество фейерверков, в результате чего произошел взрыв. Местная полиция подтвердила подробности трагедии.
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