Не менее 12 человек погибли из-за взрыва пиротехники в штате Пенджаб на севере Индии. Инцидент произошел в ходе празднования сикхского религиозного праздника.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу телеканал NDTV.

По его информации, искры от праздничных хлопушек попали на тележку, на которой находилось большое количество фейерверков, в результате чего произошел взрыв. Местная полиция подтвердила подробности трагедии.