Трамп раскрыл личность автора своих сообщений в соцсетях

Президент США Дональд Трамп признался, что не всегда сам ведет свои соцсети, - у него есть специальный автор, пишущий посты под диктовку. Об этом он рассказал в интервью журналистке Шэрил Аткиссон в эфире Full Measure, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У меня есть один замечательный джентельмен. Дэн отличный, он прекрасно справляется", - раскрыл личность своего автора Трамп, имея в виду директора по соцсетям президентской администрации Дэна Скавино. По словам главы Белого дома, самостоятельно он публикует посты лишь ранним утром или поздним вечером. В дневные часы американский лидер слишком занят и просто надиктовывает сообщения помощнику.