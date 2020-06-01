В США разъяренная толпа избила владельца магазина

Продолжаются массовые беспорядки в США. В Техасе толпа накинулась на защищавшего свой магазин мужчину.

В Далласе, штат Техас толпа людей ногами избила мужчину, который попытался защитить свой магазин от мародеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает TMZ.

Избиение произошло, когда владелец магазина попытался защититься с помощью мачете.

На кадрах ролика видно, как толпа людей избивает ногами лежащего мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи, где он в настоящее время находится в стабильном состоянии.