В Польше состоится второй тур президентских выборов

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский. Об этом говорят данные exit poll, проведенных социологической лабораторией Ipsos, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Первый тур выборов президента Польши прошел в воскресенье, 28 июня. Избирательные участки закрылись в 21:00.

Как свидетельствуют данные exit poll, действующий президент Анджей Дуда получил 41,8% голосов избирателей. Рафал Тшасковский набирает 30,4%.

Третье место, по предварительным данным, осталось за независимым кандидатом Шимоном Холовней, за которого проголосовали 133% избирателей.

Всего в первом туре участвовали 11 кандидатов.

Явка избирателей составила, по данным опроса, 62,9%.

Второй тур выборов президента, в котором встретятся Дуда и Тшасковский, пройдет 12 июля.