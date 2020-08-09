https://news.day.az/world/1260915.html Японское судно устроило экологическую катастрофу в Индийском океане
Японское судно устроило экологическую катастрофу в Индийском океане
Экологическая катастрофа в Индийском океане у берегов острова Маврикий: из севшего на мель японского грузового судна вытекают нефтепродукты. В воду попало уже более тысячи тонн топлива, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Власти страны объявили о чрезвычайной ситуации и обратились за помощью в ООН.
Уже известно, что Япония направит туда своих специалистов для ликвидации последствий аварии. Помочь обещала также Франция.
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