Телеведущий Ларри Кинг за месяц похоронил сына и дочь

Телеведущий Ларри Кинг переживает тяжелую утрату - в этом месяце умерли его дочь Чайя и сын Эндрю. Сам он восстанавливается после сложной операции. Об этом пишет Starhit со ссылкой на американские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

О несчастье Кинга рассказал источник, близкий к его семье. Сам 86-летний Ларри еще не до конца оправился после инсульта, перенесенного в 2019 году, из-за чего смерть детей тяжело отразилась на его здоровье.

По сообщениям СМИ, Чайя Кинг ушла из жизни в прошлый четверг после продолжительной борьбы с онкологией. У дочери знаменитого телеведущего был рак легких.

Как скончался сын, не уточняется. Известно, что он был приемным ребенком, однако пользовался благосклонностью своего знаменитого отца. У телеведущего остались еще трое наследников: Ларри Кинг-младший, Кэннон Кинг и Чэнс Кинг.

Пока что семья не дает официальных комментариев по этому поводу, сообщив лишь, что американская звезда с головой ушел в работу, чтобы заглушить свою душевную боль.

Телевизионное шоу Ларри Кинга занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное шоу на телевидении с одним ведущим. За время своей карьеры журналист провел свыше 50 тысяч интервью с культурными деятелями, бизнесменами и политиками.