Названа причина парижского теракта

Подозреваемый в нападении с тесаком возле старого здания сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже подтвердил, что к преступлению его подтолкнула повторная публикация карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает Liberation, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее сообщалось, что одного из задержанных по подозрению в нападении отпустили без предъявления обвинений.

Нападение на прохожих в Париже произошло в пятницу. Пострадали двое журналистов информационного агентства Premieres Lignes, вышедших из здания на улицу. Ранее в этом здании размещалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo. Но после теракта 2015 года и гибели 12 сотрудников от рук террористов еженедельник переехал в 11 округ Парижа. Точное расположение редакции неизвестно, адрес держится в секрете, а журналистов охраняют более 80 полицейских.

Журналисты выжили. По подозрению в нападении были задержаны 18-летний пакистанец и его вероятный сообщник. На допросе пакистанец взял на себя ответственность за произошедшее. Позже были задержаны пять человек, которые проживали вместе с ним в северном пригороде Парижа, а также его бывший сосед по квартире.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что речь идет о теракте. По его словам, пакистанца уже задерживали за ношение отвертки, которую признали холодным оружием. Однако задержанного не внесли в "список S" - базу данных спецслужб, куда вносятся все подозреваемые в террористической деятельности и угрозе национальной безопасности.