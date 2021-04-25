В ЕК назвали вакцину от коронавируса AstraZeneca эффективной

Преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риски очень редких побочных действий, это эффективный препарат, говорится в заявлении еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес по оценке Европейским медицинским агентством (ЕМА) этой прививки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Совершенно очевидно, что общие преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 перевешивают риски очень редких и необычных побочных действий. Вакцина AstraZeneca является важной частью нашего портфеля вакцин. Это эффективная вакцина, защищающая от тяжелого заболевания и смерти в ЕС и во всем мире", - считает еврокомиссар.

По официальному запросу ЕК Европейское агентство по лекарственным средствам изучало дополнительные данные по вакцине AstraZeneca, чтобы дать более точное научное заключение о безопасности этого препарата в контексте преимуществ для различных возрастных групп и уровней заражения, напомнила Кириакидес.

В EMA в пятницу вновь заявили, что преимущества этой вакцины превышают риски.

Данные, проанализированные агентством, показывают, что польза от вакцинации выше у более возрастных пациентов.

Кроме того, агентство сообщило, что рекомендует продолжать вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca в течение 4-12 недель после первой прививки.