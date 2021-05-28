Трагедия в Нигерии

Полиция Нигерии подтвердила гибель 26 человек, которые находились в опрокинувшейся накануне лодке на реке Нигер. Об этом сообщил начальник полиции штата Нигер Адаму Усман.

"На текущий день спасены 26 человек, погибли - 26, пропавших без вести - 98", - цитирует его агентство "Синьхуа". Лодка со 150 пассажирами на борту вышла из деревни Тунган Майракуми и направлялась на рынок в городе Бирнин-Кебби. Она перевернулась на полпути.

Адаму Усман отметил, что поиски пропавших продолжаются. Ведется расследование. Власти не исключают, что лодка опрокинулась из-за слишком большого числа людей, находившихся на борту.