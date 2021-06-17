Первый экипаж китайской космической станции

Китайский космический корабль "Шеньчжоу-12" в четверг успешно вышел на орбиту. На борту корабля трое тайконавтов, которые станут первым экипажем строящейся космической станции. Они должны поставить национальный рекорд непрерывного пребывания на орбите: план работ и экспериментов рассчитан на три месяца, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это седьмой пилотируемый космический полёт в истории Китая - и первый почти за пять лет. Поэтому тайконавтов провожали с большой помпой. Кроме того, запуск приурочен к большому юбилею - 100-летию Коммунистической партии Китая, его будут отмечать 1-го июля.

На следующие полтора года запланировано ещё более десятка полётов - как автоматических, так и пилотируемых - чтобы достроить китайскую космическую станцию. Сейчас на орбите находятся её базовый модуль "Тяньхэ" и транспортный корабль. В Пекине заявляют, что после завершения строительства будут готовы принимать на станции и международные экспедиции.