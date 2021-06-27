Морской лев не на шутку испугал рыбака в Чили

Пляжи Чили в регионе Био-Био заполонили около трёх тысяч морских львов, пишет Daily Mail. И хотя многие жители рады таким гостям и приходят на пляж, чтобы понаблюдать за "чудесными" животными, один из рыбаков во время интервью местному телевидению заявил, что нашествие морских львов - это настоящая "чума". "За 28 дней нашествие морских львов не удалось взять под контроль", - пожаловался мужчина, после чего животное вырвалось за ограждения и "побежало" на него, передает Day.Az.

Другой рыбак попытался остановить льва, помахав на него рукой, но тот не отступил. В итоге лев не стал ни на кого нападать за разговоры о себе "за спиной". Морские львы, скорее всего, спасаются на чилийских пляжах от касаток или ураганных ветров, предположили в издании.