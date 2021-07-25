Пентагон массово спишет бракованные корабли ВМС США

Пентагон массово спишет бракованные корабли Военно-морских сил (ВМС) США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Документ пока не согласовали окончательно, однако примерный список "неисправных" судов уже известен.

К 2022 году из состава флота выведут более двух десятков кораблей. Среди них, в частности, три литоральных боевых корабля типа Freedom: Fort Worth, Detroit и Little Rock. Пентагон также спишет корабли LCS Coronado и крейсеры типа Ticonderoga.