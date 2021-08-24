В Грузии ужесточили карантинный режим - из-за коронавируса
По решению властей Грузии, с 25 августа кафе и рестораны будут завершать работу в 22:00, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.
Это решение принято в рамках ужесточения регуляций с целью предотвращения распространения коронавируса.
Ранее правительство так же устанавливало время закрытия объектов общепита - сначала это была полночь, а до последнего времени - 23:00.
Кроме того, координационный межведомственный совет решил, что 2 сентября запланированный футбольный матч на стадионе в Батуми состоится без зрителей.
Остается в силе запрет на проведение фестивалей, работу клубов, другие мероприятия, которые подразумевают скопление людей.
Отметим, что в Грузии сохраняется тревожная эпидситуация, ежедневно около 5-6 тысяч человек заражаются коронавирусом. Резко увеличилась смертность - только в августе от последствий коронавируса умерли более 1 000 человек.
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