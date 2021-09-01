КНДР отказалась от поставок китайской вакцины через механизм COVAX

Пхеньян отказался от поставок около 3 млн доз вакцины от коронавируса разработки китайской компании Sinovac Biotech через международный механизм COVAX, порекомендовав отправить эти препараты в страны, где в них нуждаются больше. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно источнику газеты, министерство общественного здравоохранения народной республики передало отказ, пояснив его нехваткой вакцин на международном уровне и ростом числа заражений в других местах. По мнению ведомства, прививки лучше отправить в "сильно пострадавшие от пандемии государства". По официальным данным, в КНДР на данный момент не выявлено ни одного случая заражения, с начала пандемии Пхеньян полностью закрыл внешние границы для предотвращения проникновения инфекции в страну.

Поставку вакцин предлагал международный механизм COVAX, созданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами с целью обеспечения равного доступа к вакцинации от коронавируса на планете. Как добавляет газета, ее финансируют по большей части развитые западные страны.

В июле южнокорейский Институт стратегии безопасности, связанный с разведкой Сеула, сообщил, что Пхеньян отказался от ввоза вакцины британско-шведской компании AstraZeneca из-за ее побочных эффектов. Институт тогда сообщал, что народная республика думает о выборе другой прививки.

19 августа интернет-портал NK News рассказал, что механизм COVAX выделил для Пхеньяна 2,97 млн доз вакцины китайской компании Sinovac. Представители международной организации готовы были начать работать над предложением в случае интереса со стороны КНДР. Свою помощь Пхеньяну в форме прямых поставок вакцины от коронавируса предлагала Россия, политическое руководство в США и Южной Корее также обсуждает в собственном кругу подобную возможность. Однако, как пишет WSJ, общественность народной республики несколько скептично относится к эффективности вакцин.