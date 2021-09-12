Смерч в Сочи: объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в российском курортном городе Сочи из-за резкого ухудшения погоды.

Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, в небе над Черным морем имеется риск возникновения смерчей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"12 сентября 2021 г., на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - указано в заявлении экстренных служб.

Очевидцы уже запечатлели воронку атмосферного вихря на камеру и выложили снимки в соцсетях.

В экстренных службах рекомендовали при усилении ветра не выходить на улицу и оставаться в помещениях. Важно не оставлять детей без присмотра.

Если сильный ветер застал человека на улице, то необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не следует прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Водителям целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.