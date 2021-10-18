https://news.day.az/world/1392997.html В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлены 2 479 новых случаев заражения коронавирусом, 2 374 человека выздоровели, 42 - скончались, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 25 385 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 664 813, из них 614 855 человек выздоровели, 9 510 - скончались.
В настоящее время 61 человек находится в связи с коронавирусом на карантине, 5 562 - на стационарном лечении.
По состоянию на 18 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 260 человек.
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