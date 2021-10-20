Нападение с ножом в автобусе в Лондоне

Три пассажира автобуса, выполнявшего поездку в ночь со вторника на среду на востоке Лондона, получили ножевые ранения после нападения со стороны неизвестного мужчины. Об этом в среду сообщила газета Daily Express со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что один из пострадавших - 34-летний мужчина - находится в критическом состоянии. Также в больницу были доставлены двое других мужчин в возрасте 34 и 22 лет, однако их жизням ничто не угрожает.

Правоохранительные органы заявили, что 34-летний мужчина, совершивший нападение в лондонском автобусе, задержан на месте преступления. Подчеркивается, что после инцидента была закрыта соседняя станция метро "Майл-Энд", однако утром 20 октября она вновь открылась для приема пассажиров.