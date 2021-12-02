https://news.day.az/world/1410960.html Минздрав Индии сообщил о первых двух случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса

Минздрав Индии сообщил о первых двух случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса

В мире, 2 декабря 2021 18:40 230
Минздрав Индии сообщил о первых двух случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса
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Первые два случая заражения новым омикрон-штаммом коронавируса выявлены в юго-западном индийском штате Карнатака. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии сообщил в четверг телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, первыми заразившимися новым вариантом коронавируса в Индии стали двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет. Их имена и национальность не называются в целях конфиденциальности. Как сообщает, в свою очередь, газета Times of India, омикрон-штамм был выявлен у прибывших в страну двух иностранцев.

"Определяется круг контактов заболевших. Никаких тяжелых симптомов у заразившихся омикрон-штаммом нет, как во всех таких случаях по всему миру", - сказал на брифинге представитель индийского Минздрава Лав Агарвал.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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