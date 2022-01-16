Талибы обратились к Китаю

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" попросило КНР содействовать признанию их правительства международным сообществом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани обратился с этой просьбой к послу Китая Вану Ю в ходе их встречи в Кабуле.