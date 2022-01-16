https://news.day.az/world/1427235.html Талибы обратились к Китаю
Талибы обратились к Китаю
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" попросило КНР содействовать признанию их правительства международным сообществом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации агентства, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани обратился с этой просьбой к послу Китая Вану Ю в ходе их встречи в Кабуле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре