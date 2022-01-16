В Турции отменили ПЦР-тестирование для ряда граждан

Министерство здравоохранения Турции отменило обязательное ПЦР-тестирование для непривитых от COVID-19 при посадке на самолет, в автобусы или иной вид транспорта. Тест также не понадобится перед посещением концертов, спектаклей или кино, пишет издание Haberde Bugun.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно предписанию Минздрава, обязательное ПЦР-тестирование отменено для людей, которые получили одну дозу вакцины и не болели коронавирусом в последние 180 дней. Помимо этого, тесты также отменили для госслужащих, работников частного сектора и школьного персонала.

Гендиректор Turkish Airlines Билал Экси в своем микроблоге в Twitter сообщил, что авиакомпания больше не будет требовать ПЦР-тесты на внутренних рейсах.