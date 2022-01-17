https://news.day.az/world/1427386.html Сотрудник ООН погиб в результате схода лавины в Турции
Сотрудник ООН погиб в результате схода лавины в Турции
Трое канадских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте "Эрджиес" в турецкой провинции Кайсери. Сообщается, что они являлись сотрудниками ООН, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Двоих туристов спасли поисково-спасательные отряды. Было найдено тело одного человека.
Погибший турист, 45-летний Майкл Крифт, занимал должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в провинции Газиантеп.
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