Сотрудник ООН погиб в результате схода лавины в Турции
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Трое канадских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте "Эрджиес" в турецкой провинции Кайсери. Сообщается, что они являлись сотрудниками ООН, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Двоих туристов спасли поисково-спасательные отряды. Было найдено тело одного человека.

Погибший турист, 45-летний Майкл Крифт, занимал должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в провинции Газиантеп.