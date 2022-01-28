Сразу в нескольких городах Сибири ввели режим "черного неба"

Улицы утонули в непроглядной пелене.

Всерьез опасаются за свое здоровье сейчас жители Сибири. Им буквально перекрыли доступ к кислороду. Сразу несколько регионов окутало едким смогом. Этим утром следом за Красноярском режим "черного неба" ввели в Новосибирске и Томске. Улицы городов просто исчезли в непроглядной пелене, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Минусинске сегодня можно хорошо разглядеть, чем дышишь. Но вот все остальное различимо с трудом. Местная жительница Елена внимательно следит за дорогой и старается не совершать резких маневров за рулем. Машины движутся словно в тумане, вот только с природным явлением это никак не связано. Юг Красноярского края накрыло плотным дымом. Привкус гари в воздухе ощутили и жители соседнего Абакана.

"Говорят, что в Абакане это не ощутимо. Но нет - это ощутимо. Когда безветренная погода и высокий этаж, то можно зафиксировать над городом эту сажу и смог. Естественно, мы за экологию. Хочется дышать чистым свежим воздухом", - говорит Елена, жительница Минусинска.

Дымно сейчас и в Красноярске. В некоторых детских садах из-за смога даже отказались от дневных прогулок. Пенсионеры стараются выходить из дома только при острой необходимости.

"Мы уже пожилые люди, конечно, влияет. Тем более мы сердечники. Стараемся носа не показывать на улицу. Закрываем окна и дышим тем, чем бог послал", - рассказывает пенсионер.

Сразу в трех городах - в Назарове, Минусинске и Красноярске - объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ в воздухе. Жители больше знают его как режим "черного неба".

"Во время режима НМУ все крупные промышленные предприятия должны снизить объемы выбросов в атмосферу на 15-20 процентов", - рассказал синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

"К сожалению, мы видим, что не все выполняют. У нас порядка 50%, с которыми ещё нужно работать, потому что у них есть нарушения. Они не снижают выбросы", - отмечает заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Видеть черное небо над головой для жителей региона практически стало привычкой. Только в январе особый режим объявляют уже в третий раз.

Виновником черного неба в Красноярске называют реку Енисей. Дело в том, что он никогда не замерзает и в городе стоит влажный воздух, который прижимает газы к земле и не дает им уходить в атмосферу. Но несмотря на природные особенности и наличие крупных промышленных предприятий, ученые называют главной проблемой городов частный сектор. Только в Красноярске и его пригороде насчитывают почти 16 тысяч домов и малых предприятий, которые отапливаются углем.

Кандидат технических наук Алексей Романов твердо уверен, что чем быстрее люди перейдут на газ или электричество, тем раньше над краем установится чистое небо.

"Если мы переведем хотя бы 50 процентов источников на альтернативный вид топлива, то мы полностью избавим территорию от негативного воздействия на здоровье населения в приземном слое", - сказал доцент кафедры ГИС СФУ Алексей Романов.

В качестве эксперимента до конца 2022 года правительство региона решило перевести часть частного сектора Красноярска на отопление от электричества - это полторы тысячи домов. И если опыт окажется успешным, его планируют реализовать на всей территории края.