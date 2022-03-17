Бельгия начинает справляться с наплывом беженцев c Украины

Бельгия, наконец, начинает, справляться с огромным наплывом беженцев c Украины, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. В первые дни было трудно принять, расселить и обеспечить всем необходимым в небольшом лагере. Но теперь для украинцев в Брюсселе открыт новый Центр государственной поддержки. В нем работают 40 стоек регистрации и оформления миграционных документов.

Столичный Центр регистрации - пока единственное в Бельгии учреждение для приёма украинских беженцев. Это значит, что после его открытия в понедельник они съезжаются из разных уголков страны и с утра занимают очередь, которая с тех пор сокращается и становится всё более организованной. Таня, ждущая получения новых документов, хочет обрести сколь-нибудь нормальную жизнь:

"Мы очень благодарны жителям Бельгии, потому что все они такие добрые, и очень поддерживают. Мы надеемся, что все будет хорошо. Когда я начинаю вспоминать свой дом и своего мужа, который остался там, я начинаю плакать. Я понятия не имею, что дальше, но мой план - зарегистрироваться, найти работу и просто жить, устроить детей в школу и работать здесь. Я не хочу просто сидеть и ждать, потому что никто не знает, сколько времени всё это займёт".

На днях в Евросоюзе приведена в действие Директива о временной защите. В соответствие с ней, беженцам с Украины предоставляют доступ к жилью, здравоохранению, а также возможность трудоустройства.