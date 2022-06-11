Первый военный из США заразился оспой обезьян в Германии

Первый известный случай оспы обезьян был выявлен у действующего военнослужащего США, базирующегося в Штутгарте, Германия, сообщает CNN, ссылаясь на заявление представителя Европейского командования США капитана Уильяма Спикса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Этот человек был осмотрен и пролечен в Штутгартской армейской клинике здравоохранения, и в настоящее время он находится в изоляции, выздоравливая в своей квартире за пределами базы", - сказал капитан.

Он добавил, что, согласно заключению специалистов, риск для населения в целом очень низок. Случай в Штутгарте связан с западноафриканским штаммом, который, как правило, протекает в легкой форме, а передача от человека к человеку ограничена.