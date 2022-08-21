Китай проведет военные учения

Китайская Народная Республика 22 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным управления по обеспечению безопасности на море провинции Чжэцзян, учения состоятся 22 августа с 02:00 (22:00 21 августа по Баку) до 16:00 (12:00 по Баку).

Отмечается, что китайские власти запретили судоходство в обозначенных районах.

"Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен", - говорится в сообщении.

Информация по силам и средствам, которые будут задействованы в учениях, не приводится.