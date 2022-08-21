Президент Австрии получил сотрясение мозга

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга в результате несчастного случая во время горного похода. Как передает Day.Az, об этом сообщается на его странице в Twitter.

Уточняется, что инцидент произошел днем в воскресенье, 21 августа, во время горного похода на Каунерграт. Согласно официальной информации, политик поскользнулся и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу.

"Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга и проведет ночь в больнице по совету лечащих врачей", - сообщается на странице австрийского лидера.

В результате несчастного случая, президент отменил встречи на форуме Альпбах в ближайшие два дня.

Действующему федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в январе текущего года исполнилось 78 лет. Он занимает свой пост с 2017 года.