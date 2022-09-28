Иран представил новый разведывательный дрон

Новый разведывательный дрон представлен в Иране в рамках проходящей там Недели священной обороны. Как сообщило в среду агентство Tasnim, боевой БЛА Shahab располагает потолком высоты более чем в 3 тыс. м, способен находиться в воздухе до 8 часов подряд и проводить миссии в диапазоне 200 км, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Неделя священной обороны началась 22 сентября и приурочена к годовщине разразившегося в 1980 году ирано-иракского вооруженного конфликта. Традиционно в эти дни в Иране проводятся мероприятия по демонстрации военного потенциала страны. Кроме того, представители армии отчитываются о реализации оборонных проектов, сообщают о последних достижениях национального ОПК.

8 сентября командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди заявил, что Иран достиг 100%-ного самообеспечения в снабжении своих ВС боевыми беспилотными летательными аппаратами.

Иран с 1990-х годов занимается развитием собственной ракетной программы. Кроме того, значительных успехов страна добилась в разработке беспилотных летательных аппаратов.