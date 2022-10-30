Давка на концерте в Конго

Минимум 11 человек, включая одного полицейского, погибли при столпотворении на концерте, который проходил на самом большом стадионе столицы Демократической Республики Конго (ДРК) города Киншаса.

Об этом сообщил в воскресенье заместитель премьер-министра, министр внутренних дел, безопасности, по вопросам традиционного права ДРК Даниэль Асело Окито Ванкой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно полученной нами информации, в произошедшем виноваты организаторы концерта, - цитирует его конголезский новостной портал Actualite. - Возникла толчея и люди задохнулись". Он подчеркнул, что виновные будут найдены и наказаны. Ранее власти сообщили о восьми погибших.

На концерте певца Фалли Ипупы, который состоялся 29 октября, образовалась давка. На стадионе, который рассчитан на 80 тыс. человек, были заняты все места, зрители находились также в коридорах. В результате полиции не удалось сдержать напор толпы, которая пыталась приблизиться к сцене, что привело к давке.