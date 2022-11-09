Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом переизбран на своем посту. Об этом сообщают телеканалы NBC и CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным телеканалов, противником Ньюсома стал республиканец Брайан Дэйл.

Ньюсом управляет самым богатым штатом США с 2019 года. Политику пророчили уход с поста губернатора в сентябре 2021 года из-за неудач в борьбе с распространением COVID-19. Ньюсома считают одним из фаворитов демократов и вероятных преемников президента США Джо Байдена.