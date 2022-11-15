https://news.day.az/world/1511601.html В Армении военнослужащий убил сослуживца
В Армении военнослужащий убил сослуживца
Военнослужащий армянской армии погиб в результате выстрела сослуживца.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в информации Минобороны Армении.
Отмечается, что 15 ноября на боевой позиции одной из воинских частей в результате выстрела, произведенного со стороны сослуживца, погиб рядовой Ваге Овсепян (2002 г.р.).
Проводится расследование.
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