В Армении военнослужащий убил сослуживца

Военнослужащий армянской армии погиб в результате выстрела сослуживца.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в информации Минобороны Армении.

Отмечается, что 15 ноября на боевой позиции одной из воинских частей в результате выстрела, произведенного со стороны сослуживца, погиб рядовой Ваге Овсепян (2002 г.р.).

Проводится расследование.