В Иране продолжаются столкновения протестующих с силами безопасности

В Иране продолжаются акции протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, перед одной из станций метро в Тегеране полиция открыла огонь по участникам акции.

Также прошли ночные демонстрации в городе Урмия, участники акции разожгли костры, перекрыли дороги. Правительство ввело войска. Наряду с Урмией проводятся акции протеста и в других городах, закрыты рынки. Также в городе Маранд азербайджанцы, проводящие акцию перед зданием суда, требуют отпустить 5 старожил из Зунуза.

Напряженная ситуация наблюдается и в других провинциях Ирана. Так, в городе Решт протестующие подожгли штаб сил "Бесидж", в Кередже произошла рукопашная драка между протестующими и правительственными силами, в городе Илам народные массы подожгли штаб сил "Бесидж".

События прокомментировали известные общественные деятели и организации страны. Бывший председатель иранского радиотелевидения Мухаммед Шарафраз сказал, что государственные чиновники, убивающие беззащитных женщин и детей, невооруженных людей, и командиры, отдающие эти приказы, являются убийцами.

В Тегеране семьи заключенных провели акцию перед тюрьмой "Эвин", требуя у руководства разрешить встречи со своими близкими.