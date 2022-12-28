https://news.day.az/world/1523832.html Эрдоган выдвинут на Нобелевскую премию мира
Эрдоган выдвинут на Нобелевскую премию мира
Кандидатура президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинута на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил в среду журналистам спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мною выдвинута кандидатура президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия в деле установления мира между Россией и Украиной. Есть мое обращение. Будут также обращения от других государств", - сказал он.
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