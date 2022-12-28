Эрдоган выдвинут на Нобелевскую премию мира

Кандидатура президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинута на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил в среду журналистам спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мною выдвинута кандидатура президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия в деле установления мира между Россией и Украиной. Есть мое обращение. Будут также обращения от других государств", - сказал он.