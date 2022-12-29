https://news.day.az/world/1524081.html Вспышка COVID-19 в Китае: забитые больницы, пациенты на полу - ВИДЕО
Вспышка COVID-19 в Китае: забитые больницы, пациенты на полу - ВИДЕО
Забитые больницы, пациенты на полу и нехватка машин скорой помощи - такая ситуация с новой вспышкой COVID-19 в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
О хаосе местные врачи на условиях анонимности рассказали Sky News. В стране наблюдается высокий уровень смертности.
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