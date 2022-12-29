Вспышка COVID-19 в Китае: забитые больницы, пациенты на полу

Забитые больницы, пациенты на полу и нехватка машин скорой помощи - такая ситуация с новой вспышкой COVID-19 в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

О хаосе местные врачи на условиях анонимности рассказали Sky News. В стране наблюдается высокий уровень смертности.