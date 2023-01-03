В центре Нью-Йорка внедорожник протаранил стену ресторана

По меньшей мере 18 человек получили ранения после того, как автомобиль протаранил ресторан в центре Нью-Йорка, на Манхэттене. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка (FDNY), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 2 января (по местному времени) по адресу 204-я Западная улица и Бродвей. По словам очевидцев, внедорожник Toyota сначала врезался в Audi, а потом - в стену ресторана Inwood Bar & Grill, расположенного в верхнем Манхэттене.

В результате по меньшей мере 18 человек были доставлены в районную больницу. Однако в FDNY заявили, что никто не получил травм, представляющих угрозу для жизни.