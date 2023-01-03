Облившие краской фасад итальянского Сената экоактивисты предстанут перед судом

Экоактивисты движения "Последнее поколение", облившие в понедельник краской стены здания итальянского Сената (верхней палаты парламента), предстанут перед судом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, начало судебного процесса над тремя молодыми людьми, которые обвиняются в нанесении ущерба при отягчающих обстоятельствах, назначено на 12 мая. Прокуратура настаивала на избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Действия экоактивистов премьер-министр страны Джорджа Мелони назвала "возмутительным жестом, несовместимым с любым цивилизованным протестом". Согласно информации ANSA, одна из задержанных ранее участвовала в акции "Последнего поколения" в римском музее Палаццо Бонапарте, когда экоактивисты облили гороховым супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель".