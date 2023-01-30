США могут нанести удары по Ирану

США рассматривают все варианты, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Как передает Day.Az, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Al Arabiya.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден отметил свою решимость не допустить обретения Ираном ядерного оружия. По словам Блинкена, США готовы рассматривать "все возможности" для того, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

"Дипломатия никогда не списывается со счетов. Но президент Байден также четко дал понять, что мы решительно настроены не допустить получения Ираном ядерного оружия, и все возможности остаются на столе для того, чтобы этого не произошло", - сказал он, отвечая на вопрос о военной опции.

Однако Блинкен подчеркнул, что наилучшим путем остается дипломатический.

По словам госсекретаря, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался от него.

Переговоры о восстановлении Венского ядерного соглашения 2015 года между Ираном и Западом остаются в тупике много месяцев. По словам дипломатов, Тегеран заблокировал соглашение незадолго до его заключения. Жестокое подавление недавних протестов в Иране также пошатнуло доверие к переговорам. ЕС осудил действия иранского аппарата безопасности и ввел новые, более жесткие санкции.

После того как США под руководством Дональда Трампа вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, Тегеран перестал соблюдать ограничения, согласованные в договоре, и отказал инспекторам Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в доступе. Сейчас Иран обогащает уран до чистоты 60%. По данным МАГАТЭ, это не намного ниже 90%, необходимых для создания ядерного оружия. Иран утверждает, что использует свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.