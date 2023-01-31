Позиция Анкары по расширению НАТО однозначна

С самого начала процесса рассмотрения заявок на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, у Анкары было меньше проблем в диалоге с Хельсинки, нежели со Стокгольмом.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой португальской дипломатии Жоао Гомешом Кравиньо в понедельник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкой дипломатии прокомментировал высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не исключившего раздельного рассмотрения Анкарой заявок двух скандинавских стран в НАТО.

"Последние заявления турецкого лидера, лишь подтверждают обозначенную изначально позицию Турции. Мы и ранее заявляли, что проблем в отношениях с Финляндией меньше. Поэтому думаю будет справедливо ставить разницу между государством, с которым имеешь большие проблемы, и страной с меньшими противоречиями", - отметил Чавушоглу.

По его словам, несмотря на подход Анкары, в НАТО выступили за одновременное рассмотрение заявок, что вылилось в Трехсторонний меморандум, подписанный Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. "После подписания документа, Финляндия предприняла ряд шагов. При этом скандинавской стране не было провокаций, подобных тем, что фиксируются в соседней Швеции. Хотя в Финляндии также немало сил, выступающих против вступления в Альянс", - сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция принципиально не выступает против расширения блока НАТО. "Позиция Анкары по новым членам НАТО ясна. У нас тех категорических проблем ни в отношениях с Финляндией, ни с Швецией. Турция осознает вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкиваются эти две страны, и ожидает аналогичного подхода в свой адрес", - подчеркнул Чавушоглу.