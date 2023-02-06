https://news.day.az/world/1535523.html В турецком порту Искендерун начался сильный пожар - ВИДЕО
В турецком порту Искендерун начался сильный пожар - ВИДЕО
Сильный пожар вспыхнул в понедельник в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, горят грузовые контейнеры.
Об этом свидетельствуют фотографии, распространенные газетой Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Контейнеры в результате подземных толчков свалены в кучу, десятки из них горят. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым.
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