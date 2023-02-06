В турецком порту Искендерун начался сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул в понедельник в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, горят грузовые контейнеры.

Об этом свидетельствуют фотографии, распространенные газетой Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Контейнеры в результате подземных толчков свалены в кучу, десятки из них горят. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым.