Турция отказала Кипру

Турция отказалась принять помощь Кипра в ликвидации последствий землетрясения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Республики Кипр, передает Day.Az.

"С самого начала Республика Кипр через Европейский механизм гражданской защиты предоставил спасательную группу для оказания помощи. Это предложение было отклонено", - сказано в сообщении.

Также в МИД Кипра уточнили, что связались с гражданами страны, которые находятся в зоне бедствия и установили, что все они находятся в безопасных местах.