Эрдоган о сроках восстановления пострадавших от землетрясения районов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что правительство республики будет пытаться восстановить пострадавшие от землетрясения регионы в течение одного года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работы по разбору завалов продолжаются. Наша цель - провести восстановительные операции в Кахраманмараше и еще девяти провинциях в течение года. Мы не можем допустить, чтобы наши граждане оставались на улицах", - сообщил Эрдоган в городе Кахраманмараш, пострадавшем от землетрясения. Трансляцию вел телеканал ТRТ.