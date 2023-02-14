NORAD пока не может определить принадлежность сбитых объектов

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) пока не может определить принадлежность трех из четырех объектов, сбитых над территорией Канады и США за последние две недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель канадского Минобороны Пол Превост в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

"За последние две недели NORAD <...> отслеживало и идентифицировало четыре летательных объекта в воздушном пространстве США и Канады. Первый был официально определен как высотный аэростат-разведчик КНР, принадлежность остальных трех на данный момент не может быть определена", - сказал он.