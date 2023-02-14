https://news.day.az/world/1537857.html NORAD пока не может определить принадлежность сбитых объектов
NORAD пока не может определить принадлежность сбитых объектов
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) пока не может определить принадлежность трех из четырех объектов, сбитых над территорией Канады и США за последние две недели.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель канадского Минобороны Пол Превост в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
"За последние две недели NORAD <...> отслеживало и идентифицировало четыре летательных объекта в воздушном пространстве США и Канады. Первый был официально определен как высотный аэростат-разведчик КНР, принадлежность остальных трех на данный момент не может быть определена", - сказал он.
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