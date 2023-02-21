В Великобритании не исключили дефицита томатов и огурцов

Президент британского Национального союза фермеров Минетт Баттерс в интервью телеканалу "Скай ньюс" допустила, что Великобритания может столкнуться с дефицитом томатов, огурцов и цветной капусты в супермаркетах. Баттерс пояснила, что такой сценарий возможен в рамках сельскохозяйственного кризиса, который возник из-за существенного роста цен в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все хотят избежать введения ограничений [на количество покупаемой продукции], подобно тем, что были в декабре с яйцами. Но...нас ждут вызовы с точки зрения наличия ряда категорий продуктов", - отметила Баттерс.

По ее словам, ряд факторов негативно сказывается на деятельности фермеров в Британии. В числе таких факторов - нехватка рабочей силы, высокая инфляция, нарушение цепочек поставок из-за спецоперации России на Украине и выход Британии из состава Евросоюза.

При этом невысокий урожай в традиционных странах - поставщиках овощей, например, Португалии и Италии, вынуждает Великобританию все больше полагаться на собственных производителей, добавила президент союза. А те работают в условиях экономического кризиса, подытожила она.