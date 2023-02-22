В России затонул сухогруз

- есть погибший и спасенные

Из 11 человек экипажа сухогруза Seamark, затонувшего 21 февраля у Геленджика в Черном море, спасены 10. Один погиб, его тело извлечено из воды и находится на судне "Механик Лепилин".

Как передает Day.Az, эту информацию подтвердили в МЧС России и администрации Краснодарского края, сообщает в Telegram Росморречфлот..

Ранее МЧС Кубани сообщало, что все 11 членов экипажа сухогруза подняты на спасательные суда, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Позже Росморречфлот уточнил, что один из членов экипажа находится в тяжелом состоянии.

В спасательной операции участвуют три судна Морспасслужбы и два привлеченных.

Росморречфлот также сообщает, что на борту Seamark находилось около 3 тыс. тонн мраморной крошки. Судно разломилось на две части и затонуло.

Сухогруз Seamark (1981 года постройки, флаг Палау, оператор ООО "Криос Шиппинг") потерпел крушение 21 февраля 2023 года в акватории Черного моря вблизи села Кабардинка (Геленджик, Краснодарский край). Судно затонуло на рейде порта Новороссийск.

На место происшествия выехали следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте. Начата доследственная проверка, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.