В США прогремел взрыв в мастерской

На территории сварочного предприятия в США случился взрыв, сообщил телеканал NBC Miami.

Как передает Day.Az, по данным журналистов, здание охватил сильный пожар, который унес жизни двух человек. Еще трое получили серьезные ожоги.

Пожар случился 21 февраля в помещении сварочной мастерской, находящейся в городе Медли, округ Майами-Дейд. Сначала прогремел взрыв - пострадали несколько автомобилей. Прибывшие на место представители экстренных служб обнаружили тела двух погибших. Там же находились трое пострадавших. Одного из них доставили в больницу в машине скорой помощи, второго госпитализировали на вертолете, а третьему оказали помощь на месте.

Пожарные боролись с пламенем больше часа. Теперь им предстоит выяснить, что стало причиной взрыва. Местная полиция организовала проверку.

"Сейчас следователи выясняют, что именно вызвало это горение", - заявил представитель полиции Луис Сьерра.

Ранее в штате Огайо случился пожар на металлургическом заводе. По данным местных СМИ, перед возгоранием прогремел мощный взрыв.