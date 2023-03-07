Столтенберг обратился с призывом к Турции и Венгрии

"Я видел информацию о визите венгерских парламентариев в Швецию. Они посылают положительный сигнал и рекомендуют ратификацию".

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Албании.

"Конечно, нам еще есть куда продвигаться, но мы добиваемся прогресса. Это самый быстрый процесс ратификации в современной истории НАТО. 28 стран уже ратифицировали (членство Швеции и Финляндии в НАТО). Я надеюсь и призываю две оставшиеся страны завершить этот процесс как можно скорее. Венгерский парламент заявил, что они ратифицируют в конце марта, и я верю, что мы приближаемся к процессу ратификации в Венгрии", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь также сообщил, что сегодня отправится с визитом в Швецию.